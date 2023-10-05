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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مبادرة "بلغني" فى قنا تُوفر صناديق مخلفات بمدينة فرشوط استجابةً لمواطنة

مبادرة بلغني
مبادرة بلغني

 

قال  اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن مبادرة " بلغنى " التى أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، بهدف تلقى البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة، تلقت بلاغ من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتى معهد الفتيات والمستشفى المركزى بمدينة فرشوط ، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين

 

 

وأضاف الداودي، أنه تم توجيه البلاغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ، و على الفور انتقل إلى الموقع ، وتم رفع القمامة ، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين ، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها ، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومى على نقاط التجميع . 

 

 وناشد المحافظ ، المواطنين بضرورة الإلتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها ، للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة

 

وسائل التواصل مع المبادرة 

وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أى تراكمات قمامة موجود بالشوارع ، وذلك من خلال وسائل الإتصال التى تم تخصيصها لإستقبال البلاغات ضمن مبادرة بلغنى و هى عبر إرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorateأو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.

 



 

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