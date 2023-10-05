مبادرة "بلغني" فى قنا تُوفر صناديق مخلفات بمدينة فرشوط استجابةً لمواطنة

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن مبادرة " بلغنى " التى أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، بهدف تلقى البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة، تلقت بلاغ من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتى معهد الفتيات والمستشفى المركزى بمدينة فرشوط ، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين .

وأضاف الداودي، أنه تم توجيه البلاغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ، و على الفور انتقل إلى الموقع ، وتم رفع القمامة ، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين ، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها ، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومى على نقاط التجميع .

وناشد المحافظ ، المواطنين بضرورة الإلتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها ، للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة .

وسائل التواصل مع المبادرة

وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أى تراكمات قمامة موجود بالشوارع ، وذلك من خلال وسائل الإتصال التى تم تخصيصها لإستقبال البلاغات ضمن مبادرة بلغنى و هى عبر إرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.





