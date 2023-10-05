جرعات محددة من القهوة والشاي تشكل خطورة على الجهاز العصبي.. طبيبة توضح

قالت خبيرة التغذية إيكاترينا ستارنوفسكايا، إن الاستهلاك المفرط للشاي والقهوة يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

وحذرت خبيرة التغذية ستارنوفسكايا من أن الخصائص المفيدة للقهوة والشاي للجسم تظهر فقط مع الاستهلاك المعتدل لهذه المشروبات، وحدد المختص جرعات القهوة والشاي التي تشكل خطورة على الجهاز العصبي لذا، نصحت بشرب الشاي الأخضر بكميات لا تزيد عن أربعة أكواب يومياً، والشاي الأسود بكميات لا تزيد عgnن ستة أكواب.

ويحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على تحسين لون الجسم بشكل عام، لكن الفوائد تستمر فقط مع الاستهلاك المعتدل - ما يصل إلى 3-4 أكواب في اليوم، وأوضحت الخبير لمنطقة موسكو اليوم أن الشاي الأسود ينشط ويحسن المزاج ويساعد على التركيز، لكن جرعته الآمنة تبلغ حوالي 5-6 أكواب يوميا.

يفضل الاكتفاء بفنجان واحد من مشروب عالي الجودة

وفي حديثها عن القهوة، أوضحت ستارنوفسكايا أنه يجب ألا تشرب أكثر من أربعة فناجين في اليوم، ويفضل الاكتفاء بفنجان واحد من مشروب عالي الجودة بدون مواد تحلية.

ونوهت الخبيرة إلى أنه لا ينبغي تناول القهوة والشاي بالكمية المحددة في وقت واحد، ويجب أن تكون هناك فترات راحة بين شربها (أجزاء صغيرة) فهي ضرورية للراحة واستعادة الجسم، وذكرت خبيرة التغذية أن إهمال قواعد السلامة هذه محفوف بالحمل الزائد على الجهاز العصبي بسبب زيادة المكونات المنشطة التي يتم تلقيها، مثل الكافيين ونتيجة لذلك، قد تتطور العصبية وقد تظهر مشاكل في ضربات القلب والمزاج والنوم.