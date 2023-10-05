فيتوريا يُعلق علي ضم إمام عاشور للمنتخب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن إختياره لضم إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي لقائمة المنتخب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا في مقر اتحاد الكرة المصري للحديث عن معسكر شهر أكتوبر والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

أبدي فيتوريا سعادته بعودة إمام عاشور للملعب من جديد بعد إصابته الأخيرة مع ميتيلاند الدنماركي وإبتعاده عن الملاعب والإنضمام لمنتخب مصر.

وقال فيتوريا: " نتابع الكثير من اللاعبين في الدوري، ويتوقف إختيارنا عليهم بناء علي ما يقدمه اللاعب مع فريقه".

وأكمل: " سعيد بعودة إمام عاشور وتخطيه الإصابة وكذلك محمد النني وتريزيجيه".

كما تحدث فيتوريا عن عرض أهلي جدة السعودي الذي تلقاه في الفترة الأخيرة وقال: أحب أن أكون واضحًا من البداية، عقدي مع منتخب مصر يستمر حتي 2026، وأنا مستمر لنهاية عقدي".

وأكمل تصريحاته: " لدي هدف أسعي إليه وهو تجهيز المنتخب لكأس العالم 2026، ولدي قناعاتي التي تقودني لتحقيق هذه الأهداف".

يُذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكر أكتوبر، المواجهة الأولى ستكون أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان فيتوريا قد أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر أكتوبر وجائت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.