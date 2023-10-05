العثور على جثة بقنا في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة شخص بالقرب من قرية أولاد عمرو على الطريق الزراعي في قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص ملقاة على الطريق بالقرب من قرية أولاد عمرو، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

و تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (248) قضية مخدرات ، (135) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (82564)حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة،النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوىالجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية،فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (248) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (267) متهم ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,350 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (47,900 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,170 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,600 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (3,130 كيلو جرام) و كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (670 جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (402 جرام) وعدد (1398) قرص مخدر.