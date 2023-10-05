فيتوريا يروي تفاصيل جديدة عن رفض العرض السعودي

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن العرض السعودي، الذي تلقاه أخيرًا من خلال فريق أهلي جدة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، المقام حاليًا في مقر اتحاد الكرة المصري، للحديث عن معسكر شهر أكتوبر، الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر.

قال فيتوريا: أحب أن أكون واضحًا من البداية، عقدي مع منتخب مصر يستمر حتى 2026، وأنا مستمر لنهاية عقدي".

وأكمل تصريحاته: "لدي هدف أسعى إليه وهو تجهيز المنتخب لكأس العالم 2026، ولدى قناعاتي التي تقودني لتحقيق هذه الأهداف".

يُذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكر أكتوبر، المواجهة الأولى ستكون أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان فيتوريا أعلن، اليوم، عن قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر أكتوبر وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.