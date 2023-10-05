حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائرأقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان ضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من

مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 6 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات).



وفي مديرية أمن دمياط ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر

الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين ) وكذا ( بندقية خرطوش -3 فرد

محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.