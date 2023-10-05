بالصور.. هتافات جماهير الاتحاد تشعل حماس لاعبى السلة بالدوحة

حول جماهير نادى الاتحاد السكندرى صالة نادى الغرافة القطرى الى حالة من الحماس خلال مواجهة فريق سلة الاتحاد منافسه اليوم الاهلى القطرى فى اطار الدور التمهيدى للبطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٥ رجال المقامة بقطر

وهتف الجماهير هتافات صباح الخير صباح النصر .. مدد مدد الاتحاد سيد البلد .. واقروا الفاتحة لابوالعباس الاتحاد اجدع ناس .. احنا ملوك الملعب اولاد الشاطبى بتلعب

ومما لاشك فيه ان تلك الهتافات كان لها بالغ الاثر فى تحفيز اللاعبين حتى كتابه هذه السطور وتفوقهم فى الربع الثانى من المباراة ب٣٠ نقطة

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