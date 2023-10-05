إشادة كبيرة بنجاح بطولة فاروز بول الدولية للتنس للناشئين بالجزيرة

اسدل الستار على فعاليات بطولة فاروز بول ( Pharaohs Bowl) الدولية للتنس للناشئين والناشئات التى اقيمت بملاعب نادى الجزيرة بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم .

وشهدت البطولة التى قام بتنظيمها سبورتس الاينس بالتعاون مع نادى الجزيرة نجاحا فى جميع الاتجاهات فنيا ورياضيا وسياحيا وتنظيميا.

وصرح حسن العروسى بأن البطولة سجلت جميع اهدافها فى نسختها الثانية حيث سيطر لاعبونا على معظم المراكز الاولى واستفادوا من الاحتكاك مع مدارس مختلفة فى اللعبة.

قال ان البطولة شهدت زيادة فى عدد المشاركين بالنسخة الثانية 120 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

اشار قائلا ان فاروز بول شهدت ايضا ترويجا متميزا للسياحة المصرية من خلال البرنامج السياحى الذى تم تنفيذه للوفود الأجنبية .



ووجه العروسى الشكر الى كل من ساهم فى تحقيق النجاح لبطولة فاروز بول من رعاة الحدث و سبورتس الاينس احمد عفيفى وحسين العروسى وأكاديمية ادڤانتچ محمود كريم ونادى الجزيرة نادر زهران وطارق الالفى وجميع افراد فريق العمل التنفيذى.

وكانت منافسات البطولة قد اسفرت عن فوز مصر بالمراكز الاولى فى 12 مرحلة من إجمالى 14 مرحلة سنية للجنسين وهم الناشئين تحت 10 سنوات الاول يوسف وليد وتحت 11 عام الاول حمزة المنصورى والثانى احمد ايمن والرابع انس وليد وتحت 12 عام رامز شريف والرابع مصطفى احمد وتحت 13 عاما الرابع عمرو ابراهيم وتحت 14 عاما جوناثان ادوارد والثانى كريم السلاوى والثالث امين حسين والرابع معاذ ابراهيم وتحت 15 عاما من الثانى للرابع على الترتيب كل من خالد ابراهيم وشريف المنصورى وجوناثان ادوارد وتحت 16 عاما خالد ابراهيم والرابع على عمرو والناشئات تحت 11 الثانى دينارا ياسر والثالث نورا كريم وتحت 12 عاما الثالث اميرة مشهور والرابع عايدة عز الدين وتحت 13عاما خديجة احمد وتحت 14 عاما الاول سارة دسوقى وتحت 15 عاما الثانى زينة الصواف وتحت 16 عاما سيرين احمد.



وشهد حفل الختام حضور النجمة العالمية حبيبة مرزوق والتى قدمت التهنئة للاعبين المتوجين وشجعتهم على مواصلة التميز والتالق فى اللعبة البيضاء.