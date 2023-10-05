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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني ورئيس أذربيجان يبحثان الأوضاع الإقليمية

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيس أذربيجان إلهام علييف خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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وأعرب شولتز - خلال الاتصال - عن دعم ألمانيا لسلامة أراضي وسيادة دول المنطقة، وأكد أن ألمانيا تدعم عملية بروكسل التي يقودها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وفقا لما أوردته صحيفة (أذرنيوز) الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وأشاد المستشار الألماني بزيارة منسق بعثة الأمم المتحدة في أذربيجان إلى مدينة خانكيندي ووصفها بأنها خطوة إيجابية.

ومن جانبه، أكد علييف التزام أذربيجان بأجندة السلام الإقليمية ودعمها الوثيق لعملية بروكسل التي جرت بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأشار الرئيس الأذري إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة المركزية للسكان في كاراباخ، وقال إنه يتم تقديم الخدمات للسكان في مجالات الهجرة والحماية الاجتماعية.

 

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