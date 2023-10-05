ضبط عاطل بالقاهرة لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول - فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله بالتشطيبات بصاروخ كهربائي لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ناصر . ش . ع . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- "مصطفى . ن . ح . ق" 47 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسيوط وشقيق المتوفى "عبد الله . ش . ع . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد الأول أنه أثناء قيامه والمتوفى بأعمال تشطيبات وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار مما أدى إلي وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ونفي الشبهه الجنائية .