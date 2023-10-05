إشادة بالبرنامج الإذاعي " انتصارات اكتوبر المجيدة " بمدرسة الإصلاح بنجع حمادي

أشاد وائل سليم موجه أول الصحافة والإعلام التربوي بإدارة نجع حمادي التعليمية، بالبرنامج الإذاعي ( انتصارات اكتوبر المجيد١٩٧٣ ) المنفذ بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي، أمس الأربعاء 4 من أكتوبر الجاري.

وقدم موجه أول الصحافة والإعلام، الشكر والتقدير لإدارة المدرسة بقيادة محمود زغلول مدير المدرسة، ونائبه حسنين محمد، و لاخصائية الصحافة والإعلام بالمدرسة، بسمه فيصل، والكابتن حسين العسقلاني معلم التربية الرياضية، وطاقم الإشراف اليومي بالمدرسة، لانضباط ورقي ونظافة المدرسة وظهورها بالمظهر اللائق.

كما وجه التهنئة لإدارة المدرسة والوكلاء وهيئة التدريس والعاملين والتلاميذ بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا بأن يعيد الله هذه المناسبات علي مصرنا الحبيبة وجموع المعلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يسدد الله خطي القيادة السياسية الحكيمة للوطن بقيادة فخامة الرئيس السيسي لما فيه خير البلاد والعباد.