تركيا: شن عملية برية بسوريا من بين الخيارات لضمان أمن الحدود

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجرا قنبلة قرب بنايات حكومية مطلع الأسبوع أتيا من سوريا.

وأضاف المسؤول "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا إن استهداف تركيا مواقع تابعة لها سيؤثر سلبا على جهود مكافحة تنظيم داعش.

وأضافت الإدارة في بيان بعد استهداف الطيران التركي موقعا عسكريا تابعا لها في ريف الحسكة أن مثل هذه الهجمات "ستفضي لمشروع فوضى كبير".

وحثت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي والتحالف الدولي وروسيا على اتخاذ مواقف "فعالة ورادعة لتركيا".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأربعاء، إن البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في العراق وسوريا "أهداف مشروعة" للقوات المسلحة التركية.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مديرية الأمن في أنقرة يوم الأحد الماضي وأسفر عن إصابة ضابطين.

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