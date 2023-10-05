إزالة فورية ٣ حالات تعدٍ بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، اليوم، برئاسة محمد غلاب، رئيس القرية، بتنفيذ عدد ٣ حالات إزالة فورية تعدٍ على أرض أملاك دولة على مساحة ٤٥٦ مترًا، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأحمر والأسمنت داخل حدود ال ٢ كيلو.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.