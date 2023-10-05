حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية والذى نظمته الكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية والدكتور أشرف موسى عميد الكلية السابق ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

تضمنت الاحتفالية تحية العلم وعرض فرعوني لطلاب الكلية تم بالتعاون مع كلية التربية النوعية والآثار.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب وكافة الحضور بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، معربا عن سعادته لتواجده بكلية التربية الرياضية حيث تعد مثال للكليات المنضبطة واشاد بالتعاون والتكامل بين الكلية وكليتي التربية النوعية والآثار فى تقديم العرض الفرعوني.

مطالبا بتعميم الأمر بين كل كليات الجامعة فى كافة المجالات المشتركة وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالالتزام بالمحاضرات الدراسية والقيم والتقاليد الجامعية، والمشاركة في مختلفة الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة، معربًا عن تقديره لجهد إدارة الكلية في خدمة الطلاب والعملية التعليمية.

مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب في مختلف المجالات.

ووجه الدكتور عبدالحق سيد عميد الكلية الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، ولنواب رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل للكلية و كليات الجامعة المختلفة، وقدم التهنئة للطلاب الجدد على بداية مرحلة جديدة.

مؤكدا حرص إدارة الكلية على استقبال طلابها الجدد وتعريفهم بالنظام التعليمي والأقسام داخل الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والحضور المعرض الفني لطلاب الكلية، كما قام بتكريم أوائل الطلبة بالكلية فى العام السابق.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور محمد همام رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية بتقديم درع الأسرة والهدايا التذكارية للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.