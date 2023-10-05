(ضبط سارق مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من مسكن سيدة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط) بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

و أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شريك بصيدلية

- مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) .

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبتة

لشقيقة الـمُبلغة وإعتياده التردد على منزلها ، وبتاريخ الواقعة ولدى علمه بعدم تواجدها بالمنزل، قام بالتوجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع قام بإعداده سلفاً و إستولى على المسروقات.. تم بإرشاده إعادة المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وفيواقعة آخرى استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله بالتشطيبات بصاروخ كهربائي لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ناصر . ش . ع . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- "مصطفى . ن . ح . ق" 47 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسيوط وشقيق المتوفى "عبد الله . ش . ع . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد الأول أنه أثناء قيامه والمتوفى بأعمال تشطيبات وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار مما أدى إلي وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ونفي الشبهه الجنائية .