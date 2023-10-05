تفاصيل العثور على جثمان عاطل بمسكنه في السويس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثمان (عاطل ) داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى إنتاج بشركة - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأقر بأنه توجه لمنزل المجنى عليه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما ، وعقب ذلك قام بالتخلص من الآداة المستخدمة بإلقائها بصندوق قمامة بمحيط مسكن المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله بالتشطيبات بصاروخ كهربائي لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ناصر . ش . ع . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- "مصطفى . ن . ح . ق" 47 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسيوط وشقيق المتوفى "عبد الله . ش . ع . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد الأول أنه أثناء قيامه والمتوفى بأعمال تشطيبات وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار مما أدى إلي وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ونفي الشبهه الجنائية .