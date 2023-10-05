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الوطنية للانتخابات: لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن (شاهد)
الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا وأبناء الجالية يدعمون الانتخابات الرئاسية بمصر

ابناء الوطن في بريطانيا
ابناء الوطن في بريطانيا واعضاء الاتحاد العام للمصريين

توافد اعداد كبيرة من ابناء الوطن في بريطانيا وأعضاء الاتحاد العام للمصريين في انجلترا وويلز وليفربول وكافة المقاطعات البريطانية إلى مقر القنصلية المصرية في العاصمة البريطانية لندن لعمل توكيلات لمرشحهم الرئاسي المتفقين عليه لرئاسة مصر الفترة القادمة.

 

هذا وقد حمل المتوافدون إلى مقر القنصلية الرايات والاعلام المصرية تأكيدًا منهم لحرصهم على دعم وطنهم في كافة القرارات السياسية التي تهم مصلحة الشعب والوطن بأكمله خاصة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقد أشارت المهندسة  مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا ان هذه المجموعات جاءت للتعبير عن وقوفها خلف الوطن اولا دعما للانجازات المحققه والمشروعات التي لم يتم جني ثمارها بعضها حتى الآن .

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

 

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