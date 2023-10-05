المحليات تتابع جهود المنيا في ضبط الأسواق والأسعار

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في تنظيم الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق، ومنع الغش التجاري والاحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تمكنت مديرية التموين بالمنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، من ضبط 168 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، على مدار ثلاثة أيام، منها، 122 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصريف وتجميع - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - توقف دون عذر)، و46 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر- مجهولة المصدر- شهادة صحية- دون ترخيص).