الداخلية تستجيب لالتماس أحد المواطنين بالقليوبية وتجديد بطاقته

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، فقد استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإلتماس أحد المواطنين مقيم بمحافظة القليوبية بالموافقة على مساعدته فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به فى منزله نظراً لظروفة الصحية.

و تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته، وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من المواطن وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسه.

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.