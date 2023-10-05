محافظ الشرقية: لا تهاون مع المعتدين بالبناء على أملاك الدولة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة تعدي عبارة عن غرفتين بالدبش مقامة بالمخالفة خارج الحيز العمراني، وتم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابه المخالفين.

وشن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة بناء مخالف عبارة عن حوائط بالدور الثاني عشر، وأعمدة خرسانية بمنطقة الغشام مخالفة للقانون واللوائح وشروط البناء والتنظيم، التابع للوحدة المحلية بشيبة على مساحة٣٠٠ متر تقريباً.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق حملة لإزالة سور علي مساحة ٦م تقريبا بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وقد تمت الإزالة على نفقة المواطن.

وبالوحدة المحلية الزوامل التابعة لرئاسة مركز بلبيس، تم إزالة لحالة تعدِ عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحة ٧٠ متر بعزبة الاشرم التابعة لقرية الزوامل، وتمت الازالة بالكامل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت مدينة القرين بإزالة في المهد لسور بالطوب الدبش على مساحة ٢٠٠ م بنطاق المدينة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.