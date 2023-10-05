اليوم.. مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا للحديث عن معسكر أكتوبر

يعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرا صحفياًا اليوم الخميس بمقر اتحاد الكرة المصري للحديث عن معسكر أكتوبر المقبل والفترة القادمة للفراعنة قبل منافسات بطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يُقام المؤتمر الصحفي بعد قليل ويُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وذلك لنقل أهم ما يتناوله البرتغالي روي فيتوريا.

وكان فيتوريا قد أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر أكتوبر وجائت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.