مياه الشرب بسوهاج تستهدف 100 مدرسة لتوعية الطلاب بقضايا المياه

تستهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال العام توعية طلاب 100 مدرسة تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية بجميع مراكز المحافظة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان حملات التوعية بالمدارس تتم من خلال عدة انشطة تتمثل فى مسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وتكوين اسر امين المياه بالمدارس وكذلك شرح قصة سلمى واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة للمياه وذلك لتعريف الطلاب بقضايا المياه.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان تلك الانشطة تستهدف تاسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.