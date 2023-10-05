تأجيل محاكمة 18 شخصًا بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات إداريًا

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصًا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه إداريًا بسبب إجازة ذكرى حرب أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.



كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م .ف"، 52 عامًا، و"خ .أ"، 51 عامًا، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح .ع"، 81 سنة، مهندس زراعى بوزارة الزراعة، و"خ .د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع .ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ .أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع .س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص .إ"، 73 سنة، عامل، و"ح .ع"، 59 سنة، بالمعاش.

و "ف .ع"، 73 سنة، محامي، و"ا .د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م .أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ .م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م .ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش .ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش .ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر .م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف .ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي .ي"، و"س .س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ .ع"، و"ف .ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.

أسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.

كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

شهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.

أضافت المحققة، أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.

المتهم بإنهاء حياة سائق مصنع أبوالنمرس: شتمته وضربته بالنار وسرقت السيارة

أدلى خفير بمصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

واعترف الخفير أنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، ونشبت بينه وبين الضحية خلافات في وقت سابق، ويوم الواقعة اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سائق بأبو النمرس وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكثفة لمطاردة تكاتك تسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التضرر من قيام بعض قائدي السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائري "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة انتظار خاطئ - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

إيداع الأطفال ضحايا التسول في بولاق الدكرور إحدى دور الرعاية



أمرت النيابة العامة بالجيزة بإيداع الأطفال القصر ضحايا التسول على يد عاطل في بولاق الدكرور، إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.