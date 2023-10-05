ضبط عناصر إجرامية متهمين بالإتجار في المواد المخدرة

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسكندرية- مطروح)يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى في مديرية أمن الإسكندرية ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (عدد 350 طربة من مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

وفي مديرية أمن مطروح ضبط (عاطلَين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مطروح) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (عدد 21,500 قرص لعقار "تامول") وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000) جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.