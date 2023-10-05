انطلاق منافسات الكروجي البطولة العربية للتايكوندو للأندية باستاد القاهرة

بمشاركة 650 لاعب ولاعبة..

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات الكروجي والباراكروجي البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتقام البطولة العربية بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

وأقيم أمس الاجتماع ومراسم القرعة البطولة العربية للأندية ، وذلك بعد الانتهاء من خضوع اللاعبين في المنافسات للميزان.

وشهد الاجتماع، الكشف عن تعليمات اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب والإجراءات المتبعة خلال المنافسات وجدول المنافسات والانتقالات من مقرات الإقامة للبعثات لمكان المنافسة بصالة استاد القاهرة الدولي.

وحضر الاجتماع الفني وقرعة البطولة ممثلي بعثات الجزائر والبحرين والأردن والسعودية والإمارات والكويت بجانب ممثلي الأندية المصرية المشاركة في البطولة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.