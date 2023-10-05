فعاليات مستلهمة من روح أكتوبر تطلقها جمعية مصر الجديدة بكافة منصاتها الإبداعية

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، حزمة من الفعاليات بعنوان " روح اكتوبر العزة والنصر"، بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصار اكتوبر المجيد ومرور 50 عام على النصر العسكرى والعبور الى العزة والفخر.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الفعاليات مستلهمة من روح اكتوبر حيث سطر المصريون ملحمة وطنية ورسالة مدوية بعثوا بها للعالم خلال حرب أكتوبر المجيدة، مفادها أنّ مصر غير قابلة للكسر، ومن هذا المنطلق حرصت الجمعية على تنظيم حزمة من الفعاليات التي تؤكد قدرة المصرين في التغلب على الصعاب وبراعتهم في تحويل أي هزيمة لانتصار، وإبراز الدور المهم للقوات المسلحة في تحقيق آمال وتطلعات المصريين في الماضي وعقب ثورة يونيو 2013.

واكد الدكتور نبيل حلمى، على فتح كافة المنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية يوم غد الجمعة السادس من اكتوبر بدون رسوم دخول للزوار ابتهاجا واحتفالا بالانتصارات العظيمة والمشاركة فى الفعاليات التى تنظمها افرع الجمعية فى هذا اليوم.

اوضح حلمى ، ان اولى تلك الفعاليات تنظمها مكتبة مصر الجديدة ، يوم غد السادس من اكتوبر بعرض ثلاث افلام الاول فيلم "الحريق" وهو وثائقي قصير مدته 25 دقيقة ، يتناول الـ 100 يوم الخالدة في تاريخ مصر ، وفيلم “اوتار مصرية" - وثائقي قصير- 27 دقيقة ، يتناول تاريخ آلة- السمسمية ودورها الوطني في مدن القناة الثلاثة على مدار 150 عاماً منذ حفر القناة وحتى نصر أكتوبر ، الأفلام للمخرج عمرو حسن ، وفيلم " صاحب الجلالة " للمخرج محمد الحضري ، يتناولهم بالشرح والمناقشة الدكتور سامح توفيق والأستاذ احمد العرابي

بينما تحتفل مكتبة مصر الجديدة للطفل بانتصارات اكتوبر بتنظيم ورشة عمل بعنوان " نصر اكتوبر "، وذلك صباح يوم غد الجعة السادس من اكتوبر حيث يصيغ الاطفال بايديهم باستخدام الكرتون والفوم نماذج للطائرات الحربية والدبابة كأحدى الوسائل التى حققت بطولات منقطعة النظير وتحقق بحسن التخطيط والاعداد النصر العظيم ، ويوم السبت السابع من اكتوبر عرض فيلم وثائق النصر الذى يستعرض خطوات الجيش المصرى نحو النصر العظيم.

بينما تنظم مكتبة لمستقبل صباح السبت 7 اكتوبر ورشة حكى ، يحكى فيها امينات مكتبة المستقبل كيف أعاد للمصريين أرضهم وكرامتهم بعد معركة حققت فيها القوات المسلحة المصرية انتصارا تاريخيا أبهر العالم أجمع. وان نصر اكتوبر ستظل رمزاً للفخر والعزة للمصريين .