الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السلطات النمساوية تقرر هدم منزل هتلر (شاهد)

هتلر
هتلر

قررت السلطات النمساوية هدم منزل الزعيم الألماني  أدولف هتلر الذي ولد فيه عام 1889.

 

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وعرضت فضائية "العربية"، اليوم، تقريرًا يرصد لقطات من تعرض منزل هتلر للهدم وتحوله لركام.

 

 

وأكدت السلطات النمساوية أن الهدف من هدم منزل هتلر  تقليل جاذبية المنزل وأهميته بالنسبة للنازيين الجدد واستبداله بمبنى جديد لا علاقة له بالزعيم النازي، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

 

 

 

‏وتابع وزير الداخلية النمساوي أن إعادة التصميم المعماري الشامل أمر ضروري لمنع التعرف على المبنى ورمزيته بشكل دائم.

 

 

 

‏وأضاف التقرير أن المنزل لن يتبقى منه شيء باستثناء أساسه وسوف يتحول إلى مركز للشرطة وفرع لأكاديمية أمنية بحلول عام 2026، وهذا المشروع سبقته مفاوضات طويلة مع مالك المنزل الذي رفض بيعه لكن أعلى محكمة في النمسا أعطت الحكومة حق مصادرة المبنى عام 2017.

 

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