تشكيل الشباب والرياض المتوقع لمواجهة اليوم في الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين

يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الرياض على ستاد الأمير فيصل بن فهد، عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، "دوري روشن".

تشكيل الشباب الشباب المتوقع لمواجهة الرياضة

ومن المتوقع أن يخوض فريق الشباب مباراته أمام فريق الرياض، بتشكيل يضم كل من:

كيم سونج جيو، سانتوس ياغو، رومان سايس، فواز اليامي، حسين مسعود المنصر، غوستافو كويلار، حربوش، ايفير بانيجا، يانيك كاراسكو، هتان باهبري، حبيب ديالو .

تشكيل الرياض المتوقع لمواجهة الشباب

بينما من المنتوقع أن يبدأ الرياض مباراته أمام الشباب بتشكيل يضم كل من:

مارتن كامبانا، الرشيدي، العباس، دينو ارسنالاغيتش، ألين توسكا، إبراهيم ندونغ، بيراما توري، خوانمي، العقيل، موسونا، أندريه جراي.

ويدخل الفريقين اللقاء تحت شعالر لا بديل عن الفوز حيث يبحث فريق الشباب عن حصد الثلاث نقاط، لتعويض نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق منذ بداية الموسم الحالي، والتي كان أخرها في الجولة السابقة بالهزيمة أمام الهلال بثنائية نظيفة.

في حين يسعى الرياض لاستغلال الأرض في تحقيق فوز يضمن له التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري والابتعاد مبكرا عن صراع الهبوط .

يدخل فريق الشباب مباراته أمام الرياض اليوم وهو في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" برصيد 8 نقاط جكعها بالفوز في مبارتاين والتعادل في مثلهما والهزيمة في اربع مباريات، بينما يدخل فريق الرياض مباراته أمام الشباب وهو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط، جمعها بالفوز في مبارتين والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في 3 مباريات.

موعد مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المككرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الرياض

وتذاع مباراة الشباب ضد الرياض حصريا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث إنها الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.