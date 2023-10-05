الإعصار كوينو يجتاح تايوان ويتسبب في عشرات الإصابات (شاهد)

اجتاح إعصار "كوينو" جنوب تايوان صباح اليوم الخميس، مصحوبًا برياح شديدة وعواصف ممطرة، تسبب في إصابة 190 شخصًا دون سقوط قتلى.

وعرضت فضائية “العربية”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق إعصار "كوينو" الذي اجتاح جنوب تايوان.

واقتلع الأشجار من جذورها وحمل معه رياح قاسية وأمطار غزيرة، هكذا قلب إعصار "كوينو" دولة تايوان رأسا على عقب متسببا بأكثر من 190 إصابة منذ الحظات الأولى لوصوله، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابع التقرير أن الإعصار تسبب بتعطيل العمل وإلغاء الرحلات الجوية.

فيما تم تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95.2 متر في الثانية في جزيرة "أوركيد" ‏وهو رقم قيا

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن إدارة الإطفاء فى تايوان قولها "إن معظم المصابين يقيمون في مدن على طول الساحل الغربي بما في ذلك تايتشونج وتاينان وكاوشيونج، ومن المتوقع أن يضعف الإعصار مع استمرار تحركه غربا نحو مقاطعتى قوانجدونج وفوجيان في جنوب الصين".

وتقع تايوان في منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثانى إعصار يصل إلى اليابسة خلال أربع سنوات .. وقد ضرب إعصار هايكوي الجزيرة في أوائل سبتمبر الماضى، مما أدى إلى إصابة العشرات.