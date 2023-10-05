التعاون في مواجهة صعبة أمام الطائي اليوم في الدوري السعودي

يدخل فريق التعاون مواجهة صعبة اليوم أمام مظيره فريق الطائي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسالت الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن" .

ويدخل فريق التعاون مباراته أمام الطائي اليوم وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" برصيد 19 نقطة وبفارق بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مثلها.

بينما يدخل فريق الطائي مباراته أمام التعاون وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة و والهزيمة في 5 مباريات.

موعد مباراة التعاون ضد الطائي في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تنطلق مباراة التعاون ضد الطائي بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الطائي

وتذاع مباراة التعاون ضد الطائي حصريا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث إنها الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.