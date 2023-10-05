موريتانيا تصدق على حماية "عين إفريقيا"

أفادت وسائل الإعلام في موريتانيا، أمس الأربعاء، أن الحكومة صدقت على مشروع مرسوم يتضمن حماية موقع قلب الريشات، المعروف باسم "عين إفريقيا".

ويعرف الموقع أيضا باسم "عين الصحراء الكبرى"، وصنّف ضمن أبرز 100 موقع من مواقع الموروث الجيولوجي في العالم، وهو الموقع الوحيد منها في غرب إفريقيا.

وقالت حكومة موريتانيا إن قلب الريشات يتعرض لضغوط متعددة تتجلى من خلال نهب تراثه الأثري التاريخي، وتشويش التوازن البيئي وتسارع تدهور التربة.

وأضافت أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى إنشاء وتحديد نظام حمائي مناسب، وجرد وحفظ الموروث الجيولوجي للموقع، من خلال التعرف على مختلف عناصر هذا الموروث وتحديد سماته والمحافظة عليه في ظروف تمكن من تسييره المستديم، ووضع إجراءات عقابية لانتهاك الترتيبات الواردة في هذا المرسوم وخطة التهيئة والتسيير.

وقالت إن الموقع معروف نظرا لجمال موروثه الطبيعي وقيمته الاستثنائية، وهو يكتسي أهمية جيولوجية وبيئية عالية، سواء على الصعيد الوطني أو العالمي.

وأشارت إلى أنه يشكل معلما يشاهده رواد الفضاء الذين أسهموا إلى حد كبير في شهرته على مستوى العالم.

وتقع "عين إفريقيا" أو "عين الصحراء الكبرى" في منطقة غير بعيدة من مقاطعة وادان التاريخية بولاية آدرار، ويعود اكتشافه إلى ثلاثينيات القرن المنصرم.

وفي سياق آخر، أجازت حكومة موريتانيا، قرارا بإنشاء محمية طبيعية للحيوانات المتوحشة.

وأفاد بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء موريتانيا- ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في نواكشوط - بإنشاء محمية طبيعية للحيوانات المتوحشة في ولايات انشيري وآدرار وتيرس زمور وداخلت نواذيبو، بهدف إعادة توطين الأنواع الحيوانية النادرة، لا سيما الحباريات، كما سيُمكن من استعادة الأنواع والمنظومات البيئية ومآويها الطبيعية؛ تطبيقا لقانون القنص وتسيير الحيوانات المتوحشة.

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