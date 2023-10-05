أبطال أكتوبر بسوهاج "عبد الرؤوف جمعة" بطل عملية رأس العش وأبو رديس

وُلد عبد الرؤوف جمعة عمران كريم بقرية الشوس، مركز سوهاج، وانضم للقوات المسلحة فى نوفمبر 1965، واستمر في التدريب 6 أشهر بعدها سافر برفقة إحدى كتائب الصاعقة إلى اليمن، وظل هناك عامين، وخلال عدوان 67، طلبت القيادة المصرية عودة الكتيبة لتأمين القوات على ميناء أبو الغصون على ساحل البحر الأحمر، وشارك في حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وكان لكتيبته دوراً رئيسياً في عملية رأس العش وأبو رديس .

إنتهت مهمة الكتيبة بميناء أبو الغصون، وعاد المجندون للكتيبة الأصلية مرة أخرى، وبدأت عمليات التدريب، وصدر القرار بإلحاقهم بالجيش الثاني الميداني بقناة السويس حيث كانت تدور حرب الاستنزاف، وهذه المنطقة كانت تشهد عمليات قتالية على مدار الساعة ليل نهار. استمر القتال لمدة 4 سنوات، وكانت الكتيبة تتصدى لأي هجوم وأي إختراق، ليس هذا فقط بل كانت تقوم بعمليات خلف خط العدو، تتضمن زراعة الألغام .





وقال البطل عبد الرؤوف جمعة عمران، بعد ذلك صدرت الأوامر للكتيبة بتنفيذ عملية أم العش لوقف إمدادات العدو، وتم التجهيز والإعداد الجيد لأعمال التنفيذ، وإعداد الكمين الليلي على الضفة الشرقية للقناة، وتحديد إشارة البدء، حيث تمكن أفراد الكتيبة من تدمير دبابتين و4 عربات نصف جنزير، والقضاء على جميع إمدادات العدو الإسرائيلي، وقتل 60 جندياً وأسر جندي.









جدير بالذكر أن عبد الرؤوف كان ضمن مجموعة تحت قيادة ملازم أول عبد الحميد خليفة، ورافقتها في العملية مجموعة أخرى بقيادة ملازم أول مجدى شحاتة، والنقيب رشاد عمران. لكن بعد تكبيد العدو تلك الخسائر، بدأت القوات الإسرائيلية في إطلاق النيران بشكل غير مسبوق ومكثف، واستمرت الطلعات الخاصة بالطيران لمدة 3 أشهر متواصلة، وحدثت مذبحة مدرسة بحر البقر.

وأضاف "عمران" أنه تم استدعاء الكتيبة للمشاركة في حرب أكتوبر، وتم تكليفها بالذهاب إلى الزعفرانة، وكان تشكيل الكتيبة وقتها 7 طائرات مروحية، وقامت هذه الطائرات بإنزال الأفراد خلف خطوط العدو بمنطقة أبو رديس التى تبعد عن السويس 300 كم. كانت مهمتها قد حددت بعرقلة ووقف مطار أبو رديس حتى لا يعمل أثناء حرب أكتوبر، وشل حركة قوات العدو فى جنوب سيناء ومنع زحفهم لقناة السويس.





وأكد عبد الرؤوف جمعة على أنه بعد قتال 6 أيام، انقطع أفراد الكتيبة خلف خطوط العدو، وأوشكت إمداداتهم من طعام والذخيرة على النفاذ، وحدث اشتباك قوي مع القوات الإسرائيلية، استشهد فيه أفراد الكتيبة بالكامل باستثناء 8 جنود. في تلك الأثناء كان الجنود يتقاسمون المياه والطعام، وسط عمليات تمشيط من قبل القوات الإسرائيلية بحثاً عن الناجين. وأثناء محاولات الجنود المصريين العودة تم عمل كمين لهم، وقام العدو بإطلاق النيران وتم أسر 4 جنود مصريين ونجح أربعة في الإفلات من الكمين، وهم مقاتل السيد من المنصورة، ومحمد عبد الرحمن من الشرقية، وملازم أول عبد الحميد خليفة قائد المجموعة، وأنا، وأصبت بدفعة مدفع رشاش في الحوض، وقام زملائي بحملي والابتعاد عن مرمى نيران العدو، واختئبوا داخل مغارة جبلية من حجر المنجنيز الأسود، ولم يكن معهم إسعافات إلا الميكروكروم. ساعدنا بعد ذلك مجموعة من البدو في الصحراء، وكانوا يحضرون لنا الطعام والمياه، لمدة 7 أشهر.





وأشار "عمران" إلى أنهم قرروا الرحيل وساروا في الصحراء 30 يوماً، حتى وصلوا إلى المكان المقرر وعندها قيل لهم أن كتيبتهم عرفت باسم "الكتيبة المفقودة"، وأنه لم يكن هناك أمل فى عودة أحدهم مطلقاً. وعقب عودتنا قام المشير أحمد إسماعيل بتكريمنا .





هذا البطل الذى ظل لمدة 7 أشهر خلف خطوط العدو يصارع من أجل البقاء عقب إصابته بدفعة مدفع رشاش بالحوض، وبعد أن تماثل للشفاء يظل هو ورفاقه يسيرون لمدة 30 يوما ليلا وينامون نهارا، مهتدين بالنجوم حتى عادوا إلى كتيبتهم أبطالا رافعين الروؤس ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الوطن مصر.

وأكد البطل عبدالرؤف جمعة أننى أوجه رسالة مهمة للشباب وللناس أجمعين مصر جميلة مصر هى كل شيء تعلموا من الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل أن تعيش الأجيال القادمة فهم الأبطال ولسنا نحن الأبطال أجعلوا لكم منهم قدوة مصر تتغير للأحسن حافظوا عليها ولا تعطوا أذانكم لمن يضللكم ويسمم أفكاركم نعمة الأمن التى نحن بها الأن لا تتوافر فى أى مكان أخر وأنظروا لحال الدول المجاورة وما يحدث بها مصر ستظل بأذن الله محمية صامدة مادام الجميع يعطي من أجل أن تعيش مصر حبوا أوطانكم تحبكم ضحوا من أجلها تجدوها لكم دراعا واقيا وسيفا يقطع رؤوس الحاقدين والكارهين لها.