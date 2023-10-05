يستضيف فريق ضمك، والذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، نظيره الحزم، على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

تشكيل ضمك المتوقع في مواجهة الحزم بالدوري السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ضمك مباراته أمام الحزم بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد، أنتوليتش، ستانشيو.

خط الهجوم: كيفن نكودو، أحمد الزين، إسان سيساي.

وتعد مباراة ضمك ضد الحزم مباراة متكافائة وان كانت سهلة نسبيا على الورق لصاحب الأرض الباحث عن الفوز بنقاط المباراة والتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري السعودي، إلا أن الضيوف لديهم نفس الطموح من أجل تعزيز موقفهم في جدول المسابقة.

ويدخل فريق ضمك مباراته أمام الحزم وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يخوض فريق الحزم مباراته أمام مضيفه ضمك وهو في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقد.

ويبحث فريق ضمك عن تحقيق الفوز الثاني له في الموسم حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اربع مباريات، وخسر 3 مواجهات، في حين يسعى الحزم، إلى تحقيق أول انتصار بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مواجهات.

موعد مباراة ضمك والحزم في الجولة التاسعة بالدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة ضمك ضد الحزم عصر اليوم الخميس على ستاد نادي ضمك، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والحزم

وتذاع مباراة ضمك ضد الحزم حصريا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث إنها الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

