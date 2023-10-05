صحة الشرقية تستعد لتنفيذ حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة لتدشين حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

تناول الاجتماع مناقشة استعدادات الإدارات الصحية بالمحافظة لتنفيذ حملة طرق الأبواب والتي يتم إطلاقها على عدة مراحل بدأت بمحافظة الفيوم ثم محافظة أسيوط، وجاري تدشينها في ثماني محافظات منهم محافظة الشرقية، وتستمر لمدة ٣ أشهر، وتم مناقشة خطة العمل التمهيدية للحملة، وكيفية وصول خدمات تنظيم الأسرة والمشورة لجميع السيدات المستهدفات، بمعرفة الفرق الطبية والرائدات الريفيات، بعد عمل الحصر اللازم لهن، من خلال إجراء المسح الميداني، وقواعد البيانات المتاحة لجميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه الدكتور هشام مسعود بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق وفقاً للكثافة السكانية لكل منطقة، ودعمهم بالعدد الكافي من الفرق الطبية، لوصول الخدمة لجميع السيدات المستهدفة بمحافظة الشرقية.

كما تم مناقشة دور كل فريق في الحملة، ودور كل عضو داخل الفريق، ودور الرائدات الريفيات، ومناقشة الخطة التدريبية لجميع الفرق الطبية ومدخلي البيانات على تنفيذ أعمال الحملة، وما تم من توفيره حتى الآن من تجهيزات طبية وغير طبية للحملة.

وتأكد وكيل الوزارة من توزيع الحاسبات الآلية على جميع الإدارات الصحية، وذلك بعد استلام محافظة الشرقية أول أمس لعدد ٢٠ لاب توب لدعم الحملة، ليتم توزيعها على ١٩ إدارة صحية بالإضافة لديوان المديرية.

وناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية خطة العمل السابقة والقادمة للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم مدها ١٠٠ يوم أخرى تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظراً للاقبال المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمات الصحية المقدمة ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تشمل إجراء كافة الفحوصات الطبية للمواطنين، وفقاً لمبادرات ١٠٠ مليون صحة.