الجزائر توقف 16 عنصرًا داعمًا للإرهاب خلال أسبوع

تواصل قوات الجيش الجزائري جهودها لمكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية في أنحاء البلاد، حيث تمكنت من توقيف 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع بعمليات متفرقة في أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها الأربعاء تضمن حصيلتها العملياتية خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي، حتى 3 أكتوبر الجاري، أنها تمكنت من توقيف 16 عنصرًا داعمًا للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية وأنقذت 279 شخصا كانوا على متن قوارب بالبحر المتوسط، فيما تم توقيف 366 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في مختلف أنحاء البلاد.

وامتدت جهود قوات الجيش إلى محاربة الجريمة المنظمة، حيث تم ضبط 46 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير (القنطار يساوي 143.8 كيلوجرام) و40 كيلوجراما من المخدرات عبر الحدود وضبط 251 ألفا و849 قرصا مهلوسا.

وفي مجال مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، أوقفت قوات الجيش بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار (جنوب) 317 شخصا وضبطت 26 مركبة و254 مولدا كهربائيا و113 مطارق ضغط و19 جهازا للكشف عن المعادن و13.5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

الجزائر تعتقل 3 قياديين بارزين

وفي سياق متصل، تحتجز الشرطة الجزائرية منذ الأحد الماضي ثلاثة قياديين بارزين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، على خلفية نشر فيديو، يتضمن هجوما على السلطات، وينتقد الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ويوجد من بين المعتقلين زعيم تنظيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقا، علي بن حجر.

وكتب نجل بن حجر، عبد السلام بن حجر بحسابه على فيسبوك، أنه معتقل بالمصلحة المركزية للجريمة المنظمة، في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال إن أحد أبنائه حاول زيارته الاثنين: «لكن تم منعه من رؤيته بحجة أنه ما زال قيد التحقيق».

واعتقل مع بن حجر أحمد زاوي، القيادي البارز السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والعائد منذ سنوات قليلة من نيوزيلندا؛ حيث كان لاجئا سياسيا. وأيضا الناشط الإسلامي مبروك سعدي.

ويعود سبب الاعتقال، وفق ما يتداوله أعضاء الإنقاذ، إلى فيديو بثه علي بن حجر في شبكة التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه، يتضمن هجوما لاذعا ضد الحكومة. فقد قرأ الزعيم المسلح سابقا بيانا باسم كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة، جاء فيه أن الوضع الاجتماعي في البلاد يبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود. مؤكدا أن اليأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة. كما تحدث أيضا عن أزمة سياسية خانقة وتضييق على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى.

ودعا البيان إلى رفع القيود عن علي بن حاج، نائب رئيس جبهة الإنقاذ سابقا، الذي يخضع منذ مغادرته السجن عام 2003 لمراقبة أمنية لصيقة، تمنعه من الصلاة في المساجد، وحضور الجنائز والأعراس، ومن التنقل خارج الحدود الإدارية للبلدية التي يقيم بها في العاصمة.

والمعروف أن السلطات تحرص بشدة على ألا يكون لعناصر الإنقاذ، وخصوصا قياداتهم، أي نشاط سياسي وذلك منذ حل الحزب بتهمة الإرهاب وبقرار قضائي في مايو 1992.

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