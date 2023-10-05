رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر73

قدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي، والذكرى الخمسين؛ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تلك الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين، والتي غيرت مسار التاريخ وجسدت عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة وستظل مبعثاً للفخر، ورمزًاً للعزة والكرامة؛ لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم؛ ملحمة العبور والنصر؛ والتي يتواصل عطاء رجالها جيلاً بعد جيل، من أجل بناء دولة عصرية وجمهورية جديدة تلبي طموحات الشعب المصري العظيم

داعيا المولى عز وجل أن يوفق سيادته ويسدد خطاه لتحقيق آمال مصر العظيمة في المزيد من التقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصر مكانتها، وأمنها؛ بجهود أبنائها المخلصين وستظل مصر قادرة بوعي قيادتها السياسية على مواجهة كافة التحديات من أجل البناء والتنمية، حفظ الله مصر وطناً آمناً، وشعباً عزيزاً، وسدد خطاكم على طريق الحق والخير.

وكان الدكتور شريف يوسف خاطر قد شارك اليوم في الإحتفال بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول، بساحة ديوان عام محافظة الدقهلية، احتفالاً بمرور خمسين عاما علي انتصارات اكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣