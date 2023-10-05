وفاة فتاة إثر تناولها سم فئران لمرورها بحالة نفسية سيئة بدار السلام

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي فتاة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز دار السلام بوصول "ولاء . ن . ش . ن" 24 لا تعمل ومقيمه دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول سم فئران وتوفيت عقب وصولها .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "نور الدين . ش . ن . ا" 52 عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة وذلك لسوء حالتها النفسية ونفى وجود شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .