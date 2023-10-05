كلية التربية النوعية بجنوب الوادي تُنظم معرضًا فنيًا احتفالًا بانتصارات أكتوبر

إطلع الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي يرافقه الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة المعرض الفني لطلاب كلية التربية النوعية والذي يقام ضمن فعاليات احتفال الكلية باستقبال الطلاب الجدد وبانتصارات اكتوبر المجيدة.

يضم المعرض أعمال فنية لطلاب قسم التربية الفنية من اشغال المعادن ، والتصميم والطباعة والتصوير، والنسيج واشغال الخشب، والخزف والنحت والمشغولات الفنية كما يضم الاعمال الخاصة بطلا قسم الاقتصاد المنزلي مثل اعمال الملابس، والتطريز والعرائس والمفروشات، والمعلقات المكرميه.

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه الشديد بأعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات فنية وابداعية،وبقدرتهم على استخدام خامات البيئة بشكل رائع ومتميز. شهد المعرض اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليه.

رافق رئيس الجامعة، الدكتورة بدريه حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هديه دندراوى مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والدكتور بركات سعيد بقسم التربية الفنية والدكتور محمد السيد الكامل المشرف على المعرض.