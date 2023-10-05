الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رفع كفاءة مستشفيات الدقهلية بأجهزه اشعة Xray حديثه

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة  خلال سبتمبر الماضى تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية  فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

قامت الادارة خلال الشهر الماضى بنقل سيارة الاشعه المقطعيه المتنقلة من مستشفى جمصه إلى مستشفى المطريه وتشغيلها . 
كما تم نقل جهاز C ARM عمليات من مستشفى نبروه إلى مستشفى دكرنس  وبناءاً عليه أصبحت مستشفى دكرنس تستقبل عمليات العظام

وفى سياق متصل جرى إمداد  قسم الصدر بمستشفى اجا ومستشفى حميات المنصوره ومستشفى صدر المنصوره بأجهزه اشعه Xray حديثه
كما تم عمل عقود صيانه لجميع اجهزة الاشعة المقطعية وبعض الاجهزه الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد ومعاينة غرف الاشعة بكل المستشفيات فضلاً عن إمداد كل من مستشفى نبروه المركزى ومستشفى الجماليه باحدث جهاز ايكو

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره  للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية  وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فوده والاستاذ عماد الشايب و الاستاذ محمد العشماوى. 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة .

الجريدة الورقية