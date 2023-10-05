رفع كفاءة مستشفيات الدقهلية بأجهزه اشعة Xray حديثه

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة خلال سبتمبر الماضى تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

قامت الادارة خلال الشهر الماضى بنقل سيارة الاشعه المقطعيه المتنقلة من مستشفى جمصه إلى مستشفى المطريه وتشغيلها .

كما تم نقل جهاز C ARM عمليات من مستشفى نبروه إلى مستشفى دكرنس وبناءاً عليه أصبحت مستشفى دكرنس تستقبل عمليات العظام

وفى سياق متصل جرى إمداد قسم الصدر بمستشفى اجا ومستشفى حميات المنصوره ومستشفى صدر المنصوره بأجهزه اشعه Xray حديثه

كما تم عمل عقود صيانه لجميع اجهزة الاشعة المقطعية وبعض الاجهزه الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد ومعاينة غرف الاشعة بكل المستشفيات فضلاً عن إمداد كل من مستشفى نبروه المركزى ومستشفى الجماليه باحدث جهاز ايكو

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فوده والاستاذ عماد الشايب و الاستاذ محمد العشماوى.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة .