الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تبحث إنشاء مدرسة فنية للفتيات مع سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك فى مشروع "تمكين".

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رئيس المجلس القومي للمرأة تتفقد معرض فني بمركز تأهيل ذوي الإعاقة بأسيوط

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محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

 أشادت الدكتورة مايا  بالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا فى العديد من البرامج والمشروعات الهامة ، معبرة عن سعادتها باستكمال هذا التعاون فى العمل على مشروع تمكين. 

واستعرضت رئيسة القومي للمرأة جهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، لافتة إلى وجود ٣٧ مشغل للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية، تنتج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تطرقت إلى برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات فى مصر. 

وأضافت رئيسة المجلس أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية للفتيات بمصر، تعد نموذجًا  لتبادل الخبرات الإيطالية والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية في مجال صناعة الملابس، لافتة إلى وجود العديد من الفتيات المهتمات بالتعليم الفني في مصر، وعبرت عن أملها أن تبدأ المدرسة عملها خلال العام الدراسي العام القادم.

فيما عبر السفير كريستيان برجر عن سعادته بمناقشة التطور فى خطة مشروع "تمكين "مثمنًا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الإيطالية بالقاهرة. 

 وأكد السفير ميشيل كوارونى على  سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لإنشاء مدرسة فنية للتصميم تستهدف الفتيات بمصر، في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج "تمكين".

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