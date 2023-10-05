إصابة عامل سقط من قطار متحرك قبل توقفه بمحطة سكة حديد طهطا

أصيب عامل بشركة خاصة في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بكسر بالذراع الأيسر وكدمات بالرأس إثر سقوطه من قطار متحرك قبل توقفه بمحطة سكة حديد طهطا أثناء وقوفه على باب القطار حاول النزول لشراء متطلبات انزلقت قدمه وجرى نقله لمستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا بسقوط أحد الأشخاص من علي باب إحدى عربات القطار [القاهرة – قنا] وذلك قبل محطة سكة حديد طهطا / دائرة القسم.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص وتبين أنه يدعى "مصطفى . ع . خ . ح" 30 سنة عامل بشركة خاصة ومقيم دائرة مركز أخميم مصاباً بكسر بالذراع الأيسر وكدمات بالرأس وتم نقله لمستشفى طهطا العام .





وبسؤال المصاب أفاد أنه أثناء وقوفه على باب عربة القطار المشار إليه إستعداداً للنزول بمحطة سكة حديد طهطا لشراء بعض المتطلبات والعودة للقطار وحال ذلك انزلقت قدمه وسقط أرضًا مما أدى لحدوث إصابته ونفي الشبهة الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.