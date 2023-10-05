لتطهير الخزانات.. قطع المياه عن مدينة الزينية بالأقصر السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع المياه عن (الزينية قبلى - الزينية بحرى - الصعايده) يوم السبت القادم.

٧ أكتوبر من الساعة ٧ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً؛ وذلك نظراً لأعمال تطهير الخزانات بمحطة مياه الصعايدة المدمجة.

وأهابت شركة مياه الأقصر في بيان لها، بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام فى حال طلبها عن طريق:

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