الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لتطهير الخزانات.. قطع المياه عن مدينة الزينية بالأقصر السبت المقبل

قطع المياه
قطع المياه

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع المياه عن (الزينية قبلى - الزينية بحرى - الصعايده) يوم السبت القادم. 
٧ أكتوبر من الساعة ٧ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً؛ وذلك نظراً لأعمال تطهير الخزانات بمحطة مياه الصعايدة المدمجة.

وأهابت شركة مياه الأقصر في بيان لها، بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام فى حال طلبها عن طريق:
- غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 
125 من أى شبكة أو هاتف
- 0952282406 
- 0952284116 
- 01147999752

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