الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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منحة مصر لإعادة إعمار غزة (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "في فترة قياسية.. منحة مصر لإعادة إعمار غزة تظهر على أرض الواقع".

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منحة بقيمة 500 مليون

وأوضح التقرير أنه خلال فترة قياسية تمكنت المنحة التي قدمتها مصر والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 مليون، لإعمار غزة، من أن تتبلور على أرض الواقع لتتمثل في 3 مدن مصرية انطلقت نحو السماء لتحيي مناطق كانت قد هجرتها الحياة.

وأضاف: "دار مصر 1 و2 و3 وشارع الرشيد الساحلي ومخططات قيد العمل، مشروعات كبيرة قدمت فرصا للسكن تخدم آلاف الغزيين وتشكل معالم حضارية حديثة".

مشاريع الإعمار المصرية في غزة

وتابع: "مشاريع الإعمار المصرية في غزة قدمت نموذجا مدرسوا بعناية لشكل ومضمون البناء في القطاع، بعدما نقلت رسائل إنسانية مليئة بالأمان".

وأكد: "ما هي إلا فترة قصيرة حتى تصبح هذه المباني آهلة بالسكان لتفتح الآفاق لآلاف الغزيين؛ الذين يشعرون هنا بأنهم بين أحضان مصر".

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