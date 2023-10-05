شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في اجتماع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف أحمد صالح، لمناقشة المشروعات والبرامج التنموية في محافظات صعيد مصر، وما تنفذه هيئة تنمية الصعيد من مشروعات تنموية، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر، أن الهيئة تهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد