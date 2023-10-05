استقرار أسعار الأسماك في أسواق البحيرة اليوم الخميس

قامت (بوابة الوفد) بجولة داخل بعض أسواق الأسماك والمجمدة في مدن وقرى محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، حيث تراوحت أسعار البوري ما بين 92 إلى 110 جنيهات للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 275 إلى 300 جنيه.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.