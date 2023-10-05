تشكيل روما المتوقع لمواجه سيرفيتي اليوم بالدوري الأوروبي

أستقر المدرب جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما علي التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام نظيره سيرفتي السويسري مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة سيرفيتي السويسري

حراسة المرمي:

خط الدفاع: سفيلار؛ نديكا، كريستانتي، مانشيني؛ كريستنسن

خط الوسط: بيليجريني، عوار، سبينازولا

الهجوم: الشعراوي، لوكاكو، زاليفسكي

موعد مباراة روما وسيرفيتي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة روما وسيرفتي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة روما ضد سيرفيتي عبر قناة beIN SPORTS 2 HD وذلك بتعليق خليل البلوشي.

روما يعقد شراكة مع تركي آل الشيخ لرعاية موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابة الرسمي مساء أمس الأربعاء عن شراكة جديدة مع نادي روما استعدادًا لموسم الرياض .

كما أعلن نادي "اي اس روما"، ، أن "موسم الرياض" هو الراعي الجديد لقميص النادي الجيالوروسي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال النادي الإيطالي "يسعد نادي روما أن يعلن عن شراكة جديدة لمدة عامين مع موسم الرياض، والتي ستشهد ظهور أحد أهم الأحداث الترفيهية في العالم على قميص الجيالوروسي"، لافتا إلى أنه "مع انطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، يمثل موسم الرياض معياراً جديداً للمهرجانات الترفيهية".

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية: "قميص الجيالوروسي فريد من نوعه، فهو مرادف لروما في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون بأن موسم الرياض سيرتبط اعتبارًا من اليوم بمثل هذا القميص المميز".