حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل داخل منزل مهجور بشبين الكوم

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس المتهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وتمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من كشف غموض وملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من أهالى قريه البتانون بالعثور على جثه الطفل ر م 7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية.



تمكنت مباحث مركز شبين الكوم برئاسه المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط شخص ونجليه، مقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفي واقعة آخرىتمكن رجال مباحث قسم شرطة دسوق من القبض على المتهم الرابع ضمن تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يتزعمهم المتهم الرئيسي بقتل طالب خلال جلوسه بمقهى على كورنيش النيل فرع رشيد بعيار ناري.

وكشفت عملية الضبط عن المتهم الرابع أنه في العقد الثالث من العمر، ويقيم بحي الكشلة وذلك عقب ثبوت التحريات وجود متهم رابع ضمن التشكيل العصابي المتخصص في الإتجار بالمواد المخدرة المسؤول زعيمهم عن قتل الطالب أيمن ياسر عبداللطيف، 16 عامًا، على كورنيش النيل في مدينة دسوق.

وكانت نيابة دسوق باشرت تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة بسراي النيابة الكلية بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز الأسلحة النارية، وارتكاب أحدهم قتل الطالب فيما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.