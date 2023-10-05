الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يهنئ السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

تقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري،  بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال نقيب المحامين، إن انتصار السادس من أكتوبر كان رمزاً لوحدة وتماسك جميع المصريين قيادة وجيشاً وشعباً، وكان رمزاً لمساندة ودعم الدول العربية في هذه المعركة العسكرية، مشيراً إلى أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين والشعوب العربية؛ تخليدًا لقوة إرادة القوات المسلحة المصرية في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات.

وتابع: «نسأل الله – عز وجل – أن يرحم شهدائنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن ينعم علينا بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار».

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