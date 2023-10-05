فقرة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادا للبنك الأهلي بالدوري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، حصة تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين ،في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل.

و أدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.