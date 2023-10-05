الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال قرب طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.

قوات الاحتلال

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وتمركزت في حارة البلاونة، واندلعت مواجهات بين القوات والشبان، وأطلقت من خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي مع منع القوات الإسرائيلية مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، أن الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم الخميس بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أسفرت عن إصابة 125 فلسطينيًا ما بين الرصاص الحي والشظايا واختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هذه المواجهات، أثناء محاولات قوات الاحتلال تأمين دخول المستوطنين لمنطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس، مؤكدة أن إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات طولكرم.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

المستوطنين الفلسطينيين

وفي سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال.

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.